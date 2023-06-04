Людей просят не игнорировать уведомления об угрозе. До отбоя необходимо находиться в укрытиях гражданской защиты, напоминает 24 канал.

Обратите внимание Атака по пригороду Днепра: количество пострадавших возросло до 20, среди них – 5 детей