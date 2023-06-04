Людей просят не игнорировать уведомления об угрозе. До отбоя необходимо находиться в укрытиях гражданской защиты, напоминает 24 канал. Обратите вниманиеАтака по пригороду Днепра: количество пострадавших возросло до 20, среди них – 5 детей В Черкасской ОВА на 03:19 сообщают о повышенной угрозе для Уманщины. Воздушная тревога также была объявлена во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Волынской областях. По состоянию на 2:37 воздушная тревога – во всех областях Украины. По состоянию на 02.34 мониторинговые группы заявляют о крылатых ракетах в Запорожской и Днепропетровской областях. По состоянию на 02:22 воздушная тревога была объявлена в следующих областях: Хмельницкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая, Одесская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Черниговская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская (там тревога длится более года). В сети сообщали о возможных пусках ракет из Каспия. Однако, к счастью, информация – не подтверждена. Кроме того, предупреждают о возможной атаке дронами-камикадзе. Ранее вечером 3 июня Россия атаковала пригород Днепра. Вражеская ракета попала между двумя двухэтажными жилыми домами. Люди оказались под завалами. Известно о по меньшей мере 20 пострадавших (5 детях). Им оказывают необходимую помощь. Госпитализация потребовалась большинству пострадавших. В настоящее время из-под завалов спасли 4 человека. Поисково-спасательная операция продолжается. Президент Владимир Зеленский показал кадры с места удара.