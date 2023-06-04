За наявною інформацією, на жаль, не всі дрони та ракети вдалося знищити. Кілька з них таки поцілили.

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Скільки ракет і дронів збили

За даними Повітряних сил ЗСУ, вдалося знищити чотири крилаті ракети та три дрони-камікадзе. У пресслужбі підкреслили, що російські загарбники продовжують вночі бити по Україні. Вони атакують військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.

Відомо, що з 01:00 по 04:00 окупанти атакували нашу державу п'ятьма дронами-камікадзе "Шахід". Їх запустили з Брянської області. Також у цей проміжок часу з району Каспію запустили шість крилатих ракет Х-101/Х-555. Ними атакували з шістьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.



Сили ППО знищили 4 ракети та 3 дрони / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ