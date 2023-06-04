Зауважимо, що впродовж минулої доби окупанти завдали двох ракетних ударів по Донеччині та Дніпропетровщині. Для них ворог використовував ОТРК "Іскандер", передають у Генштабі ЗСУ.

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Чим били по передмістю Дніпра

За даними відомства, для атаки по передмістю Дніпра росіяни використали одну ракету "Іскандер-К". Мовиться про крилату версію ракети, випущеної з цієї наземної установки.

У Генштабі зазначили, що внаслідок цього пошкоджень зазнав двоповерховий житловий будинок. Відомо про понад 20 цивільних, які зазнали поранень середнього та важкого ступеня. На жаль, серед них є також діти.

Крім того, впродовж минулої доби окупанти завдали 30 авіаційних ударів та 56 обстрілів з РСЗВ. Вогонь відкривали як по позиціях українських військових, так і по населених пунктах.