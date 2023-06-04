Заметим, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли два ракетных удара по Донетчине и Днепропетровщине. Для них враг использовал ОТРК "Искандер", передают в Генштабе ВСУ.

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Чем били по пригороду Днепра

По данным ведомства, для атаки по пригороду Днепра россияне использовали одну ракету "Искандер-К". Речь идет о крылатой версии ракеты, выпущенной из этой наземной установки.

В Генштабе отметили, что в результате этого повреждения получил двухэтажный жилой дом. Известно более 20 гражданских, которые получили ранения средней и тяжелой степени. К сожалению, среди них есть и дети.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 30 авиационных ударов и 56 обстрелов с РСЗО. Огонь открывали как по позициям украинских военных, так и по населенным пунктам.