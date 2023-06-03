Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Спасательная операция продолжается.
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Спасатели вытащили мужчину из-под завалов
Лысак в 22:41 сообщил, что из-под завалов дома в Подгородненской общине достали мужчину.
Там еще находятся люди. Поисково-спасательная операция продолжается. Всего в настоящее время есть 13 пострадавших. Среди них трое – дети. Это ребята 6, 11 и 15 лет,
– отметил председатель ОВА.
По его словам, почти все раненные были госпитализированы. Они находятся в состоянии средней тяжести.
"Один человек будет лечиться амбулаторно. У пострадавших – черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы. Им оказывается вся необходимая помощь", – подчеркнул Лысак.
Мужчину достали из-под завалов: видео
В 23:42 в ГСЧС сообщили, что в целом удалось спасти четырех человек – трех мужчин и женщину. Также под завалами могут находиться двое детей. На месте происшествия работают:
- 85 человек личного состава,
- 18 единиц специальной техники ГСЧС.
Спасатели ликвидировали первый из двух пожаров, возникших в результате обстрела. Второе возгорание площадью 20 квадратных метров локализовали.
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Россияне попали между двух 2-этажек
Лысак около 22:00 рассказал, что взрыв прогремел в Подгородненской общине Днепровского района.
Поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами – люди. Предварительно есть шесть пострадавших, среди них – 6-летний мальчик,
– сообщил председатель ОВА.
По его словам, в результате обстрела вспыхнули 2 пожара. Пожарные начали укрощать пламя.
"Изувечено также спасательное подразделение. На месте работают все службы. Информация уточняется", – подытожил Лысак.
Президент Владимир Зеленский также мгновенно отреагировал на очередную террористическую атаку.
Днепр. Россияне атаковали город. Попали между двумя двухэтажными жилыми домами. К сожалению, под завалами находятся люди. Все службы работают,
– подчеркнул украинский лидер.
Он подытожил, что Россия еще раз доказывает, что является страной – спонсором терроризма. За все содеянное против нашего государства и людей оккупанты понесут ответственность.