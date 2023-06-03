Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Спасательная операция продолжается.

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Спасатели вытащили мужчину из-под завалов

Лысак в 22:41 сообщил, что из-под завалов дома в Подгородненской общине достали мужчину.

Там еще находятся люди. Поисково-спасательная операция продолжается. Всего в настоящее время есть 13 пострадавших. Среди них трое – дети. Это ребята 6, 11 и 15 лет,

– отметил председатель ОВА.

По его словам, почти все раненные были госпитализированы. Они находятся в состоянии средней тяжести.

"Один человек будет лечиться амбулаторно. У пострадавших – черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы. Им оказывается вся необходимая помощь", – подчеркнул Лысак.

Мужчину достали из-под завалов: видео

В 23:42 в ГСЧС сообщили, что в целом удалось спасти четырех человек – трех мужчин и женщину. Также под завалами могут находиться двое детей. На месте происшествия работают:

85 человек личного состава,

18 единиц специальной техники ГСЧС.

Спасатели ликвидировали первый из двух пожаров, возникших в результате обстрела. Второе возгорание площадью 20 квадратных метров локализовали.

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Россияне попали между двух 2-этажек

Лысак около 22:00 рассказал, что взрыв прогремел в Подгородненской общине Днепровского района.

Поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами – люди. Предварительно есть шесть пострадавших, среди них – 6-летний мальчик,

– сообщил председатель ОВА.

По его словам, в результате обстрела вспыхнули 2 пожара. Пожарные начали укрощать пламя.

"Изувечено также спасательное подразделение. На месте работают все службы. Информация уточняется", – подытожил Лысак.

Президент Владимир Зеленский также мгновенно отреагировал на очередную террористическую атаку.

Днепр. Россияне атаковали город. Попали между двумя двухэтажными жилыми домами. К сожалению, под завалами находятся люди. Все службы работают,

– подчеркнул украинский лидер.

Он подытожил, что Россия еще раз доказывает, что является страной – спонсором терроризма. За все содеянное против нашего государства и людей оккупанты понесут ответственность.

Обратите внимание! Жители Днепра услышали мощный взрыв ориентировочно в 20:33. Через минуту в городе и области объявили о воздушной тревоге.