По имеющейся информации, к сожалению, не все дроны и ракеты удалось уничтожить. Несколько из них попали.

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Сколько ракет и дронов сбили

По данным Воздушных сил ВСУ, удалось уничтожить четыре крылатых ракеты и три дрона-камикадзе. В пресс-службе подчеркнули, что российские захватчики продолжают ночью бить по Украине. Они атакуют военные и объекты критической инфраструктуры.

Известно, что с 01:00 до 04:00 оккупанты атаковали наше государство пятью дронами-камикадзе "Шахид". Их запустили из Брянской области. Также в этот промежуток времени из района Каспия было запущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555. Ими атаковали с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.



Силы ПВО уничтожили 4 ракеты и 3 дрона / Инфографика Воздушных сил ВСУ​

Часть целей противника сбили военные из Воздушного командования "Восток". Речь идет о двух крылатых ракетах и одном "Шахеде".

Спикер ОК "Юг" уточнил данные по ночной атаке. По его словам, три крылатые ракеты типа Х-101/Х-555, выпущенные врагом, летели в Кировоградскую и Днепропетровскую области.

Заметим, что вечером 3 июня россияне коварно атаковали Днепр. В утренней сводке Генштаба сообщили, чем ударили по пригороду.

Чем атаковали пригород Днепра