Речник командування Повітряних сил в ефірі єдиного телемарафону розповів, куди влучили іранські "Шахеди" та ракети, які росіяни випустили по Україні у ніч на 4 червня. Про це пише 24 Канал.

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Які об'єкти атакували росіяни вночі 4 червня

Юрій Ігнат розповів, що вночі росіяни випустили по Україні 6 ракет та 5 ударних дронів. За словами речника Повітряних сил, у Сумській області дрони влучили в об'єкти інфраструктури. Натомість 2 ворожі ракети, які не вдалося збити, на жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.

2 ракети, на жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я, звичайно, не буду говорити,

– сказав Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил уточнив, що в нас десятки оперативних аеродромів і це ласий шматок для ворога.

Не дає їм спокою українська авіація… Вона в нас працює і лише за минулу та поточну добу здійснила понад 30 вильотів, завдала понад 10 авіаударів. Зрозуміло, противнику це не подобається. Тому, власне, і бачимо в Старокостянтинові кілька днів тому було влучання, зараз по Кропивницькому,

– сказав він.

Він наголосив, що Україні потрібно посилювати сили ППО, зокрема отримати більше батарей Patriot та інших систем ППО, включаючи зенітні-ракетні системи середнього та малого радіуса дії.

І, звичайно, нам необхідні сучасні багатоцільові літаки, які допоможуть захистити з повітря нашу державу та не дадуть ворогу наближатись до кордонів України.

Окупанти випустили 6 ракет з 6 носіїв

Ігнат повідомив, що вночі росіяни випустили 6 ракет з 6 носіїв – "по ракеті з літака". Нашим захисникам вдалося збити 4 з них.

Цікаво, що щоб випустити 6 ракет, достатньо одного літака. Тож у Повітряних силах припустили, що росіяни намагаються підтримати навички льотного складу в бойових умовах.

Куди влучили "Шахеди" на Сумщині

У Сумській ОВА повідомили, що вночі окупанти атакували 3 "Шахедами" Шосткинську громаду. Внаслідок цього пошкоджено територію міського парку.

У ніч на 4 червня росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе