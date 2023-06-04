ПВО сбила 4 ракеты и 3 "Шахеда". В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал возможную причину, почему этой ночью агрессор не бил по столице, пишет 24 Канал.

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Оккупанты не могут атаковать массированно постоянно

Противник не может атаковать каждый день так, как атаковал неделю назад и так далее: эти массированные атаки. Надо их (много ракет и "Шахедов" – 24 Канал) иметь по крайней мере. Если они будут так интенсивно обстреливать, скажем, как в мае или осенью и зимой, не хватит запасов,

– отметил Игнат.

Россияне наладили производство. Они еще могут производить десятки крылатых, баллистических ракет. Однако агрессор не может так много запускать их по территории Украины.

"Было бы больше, пускали бы больше, 100%", – подчеркнул спикер командования Воздушных сил.

Также отметил, что только за минувшие сутки наша авиация совершила более 30 самолетовылетов и нанесла более 10 ударов. Противнику это, конечно же, не нравится.

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