Вибухи у Харкові пролунали близько 23:30. Мешканців міста й області закликають не покидати укриттів, щоб не ризикувати власними життями.

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Що відомо про вибухи у Харкові

23:31 міський голова Ігор Терехов зауважив, що "Харків під ракетним ударом". За його словами, містяни чули щонайменше кілька вибухів.

23:28 вибухи чули як у Харківській області, так і в самому Харкові. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

У той самий час поліція Харківської області звернулася до мешканців регіону. Їх закликали повідомляти на спецлінію 102 про влучання ворожих снарядів, руйнування, а також поранених. Також попрохали людей берегти себе.

23:26 моніторинговий канал Monitor зазначив, що з Бєлгородської області на Харківщину ворог здійснив пуски. Область окупанти атакували, ймовірно, ракетами С-300.

23:25 пролунала повітряна тривога у Харківській області.

На жаль, це не перша атака за 5 червня по Харківській області. Перед тим ворог поцілив у Балаклію.

Багато людей зазнали поранень