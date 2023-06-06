Зауважимо, що спочатку сирени завили у Київській області, а потім уже у самій столиці. Окрім можливого ракетного удару повідомляють також і про потенційну атаку дронами.

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Що відомо про повітряну тривогу

01:01 у КМВА повідомили, що в області, на підступах до столиці, працює ППО. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

00:54 сирени завили у Києві, а через кілька хвилин – Чернігівській області.

00:53 моніторинговий канал Monitor повідомив, що попередньо зафіксовані пуски ракет Х-101/Х-555 з Ту-95МС з Каспійського моря. Це означає, що невдовзі сирени витимуть по всій території України.

00:47 моніторингові канали повідомили про те, що на Київщині пролунали вибухи.

00:35 повітряну тривогу оголосили для мешканців Київської області.

Неспокійним був пізній вечір для мешканців Харкова. Ворог атакував його, ймовірно, ракетами типу С-300 з Бєлгородської області.

У Харкові прильоти у двох районах