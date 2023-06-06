Зауважимо, що спочатку сирени завили у Київській області, а потім уже у самій столиці. Окрім можливого ракетного удару повідомляють також і про потенційну атаку дронами.
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Що відомо про повітряну тривогу
Неспокійним був пізній вечір для мешканців Харкова. Ворог атакував його, ймовірно, ракетами типу С-300 з Бєлгородської області.
У Харкові прильоти у двох районах
- Так, о 23:25 в Харківській області пролунала повітряна тривога. А через хвилину моніторинговий канал Monitor повідомив про пуски ракет С-300 з Бєлгородщини. Зауважимо, що дані про тип ракет попередні та потребують підтвердження.
- Вже о 23:28 стало відомо, що у Харківській області та самому Харкові лунали вибухи. У поліції регіону закликали повідомляти про влучання, руйнування та поранення. Для цього слід телефонувати за номером 102.
- Пізніше міський голова Ігор Терехов додав, що "Харків під ракетним ударом". Він зауважив, що у місті чули щонайменше кілька вибухів.
- А вже о 23:59 глава ОВА Олег Синєгубов додав нових деталей. Він зауважив, що влучання зафіксували у Слобідському та Шевченківському районах. Що стосується постраждалих, то інформація не надходила на той момент.