Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал, что на Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои, пишет 24 Канал.

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Что происходит на Бахмутском направлении

Сергей Череватый рассказал, что на Бахмутском направлении враги пытаются тщетно контратаковать. За эти сутки там произошло 3 боестолкновения, враг 249 раз бил по украинским позициям разными типами артиллерии и совершил два авианалета.

Мы, в свою очередь, продолжали контратаковать там, где были возможности. На флангах прошли от 250 до 700 метров, сдвинув врага,

– заявил спикер.

Он уточнил, что при этом враг понес потери:

66 оккупантов – погибли;

83 – получили ранения;

3 – попали в плен.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили:

две боевые машины пехоты врага;

две боевые машины десанта;

бронетранспортер;

два самоходных миномета "Нона";

гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами россиян.

Сергей Череватый отметил, что наши военные пытаются воевать креативно, используя все собственные и предоставленные партнерами силы и средства, а также пользуются каждым промахом оккупантов.

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Успехи ВСУ возле Бахмута

11 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины имеют успехи у Бахмута. Также наши военные преуспевают на Юге Украины.

На Бахмутском направлении украинские войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 метров,

– заявила заместитель Алексея Резникова.

Кроме того, 11 июня стало известно, что ВСУ освободили три населенных пункта Донецкой области: