Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал, что на Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои, пишет 24 Канал.
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Что происходит на Бахмутском направлении
Сергей Череватый рассказал, что на Бахмутском направлении враги пытаются тщетно контратаковать. За эти сутки там произошло 3 боестолкновения, враг 249 раз бил по украинским позициям разными типами артиллерии и совершил два авианалета.
Мы, в свою очередь, продолжали контратаковать там, где были возможности. На флангах прошли от 250 до 700 метров, сдвинув врага,
– заявил спикер.
Он уточнил, что при этом враг понес потери:
- 66 оккупантов – погибли;
- 83 – получили ранения;
- 3 – попали в плен.
Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили:
- две боевые машины пехоты врага;
- две боевые машины десанта;
- бронетранспортер;
- два самоходных миномета "Нона";
- гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами россиян.
Сергей Череватый отметил, что наши военные пытаются воевать креативно, используя все собственные и предоставленные партнерами силы и средства, а также пользуются каждым промахом оккупантов.
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Успехи ВСУ возле Бахмута
11 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины имеют успехи у Бахмута. Также наши военные преуспевают на Юге Украины.
На Бахмутском направлении украинские войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 метров,
– заявила заместитель Алексея Резникова.
Кроме того, 11 июня стало известно, что ВСУ освободили три населенных пункта Донецкой области:
- Благодатное и Макаровку;
- Нескучное.