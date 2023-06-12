Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону розповів, що на Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої, пише 24 Канал.

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Що відбувається на Бахмутському напрямку

Сергій Череватий розповів, що на Бахмутському напрямку вороги намагаються марно контратакувати. За цю добу там відбулось 3 боєзіткнення, ворог 249 разів бив по українських позиціях різними типами артилерії та здійснив два авіанальоти.

Ми, своєю чергою, продовжували контратакувати там, де були можливості. На флангах пройшли від 250 до 700 метрів, посунувши ворога,

– заявив речник.

Він уточнив, що при цьому ворог зазнав втрат:

66 окупантів – загинули;

83 – зазнали поранень;

3 – потрапили в полон.

Окрім того, Збройні Сили України знищили:

дві бойові машини піхоти ворога;

дві бойові машини десанту;

бронетранспортер;

два самохідних міномети "Нона";

гаубицю Д-30, протитанковий ракетний комплекс та польовий склад з боєприпасами росіян.

Сергій Череватий зауважив, що наші військові намагаються воювати креативно, використовуючи усі власні та надані партнерами сили та засоби, а також користуються кожним промахом окупантів.

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Успіхи ЗСУ біля Бахмута

11 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні Сили України мають успіхи біля Бахмута. Також наші військові мають успіхи на Півдні України.

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 метрів,

– заявила заступниця Олексія Резнікова.

Окрім того, 11 червня стало відомо, що ЗСУ звільнили три населені пункти Донецької області: