Ворог не припиняє обстрілів позицій українських захисників та захисниць. Протягом минулої доби росіяни завдали 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Протягом доби російські загарбники продовжували наступальні операції на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Нині там тривають важкі бої.
За минулу добу відбулося 25 бойових зіткнень з ворогом, проте українські захисники продовжують давати відсіч росіянам.
Ситуація на різних напрямках фронту
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ЗСУ завдають шалених втрат росіянам
Росіяни продовжують вести безуспішні наступальні операції на Сході країни, а тому – зазнають значних втрат, зокрема – на Бахмутському напрямку. Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області, щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. За інформацією Генштабу ЗСУ, медустанова переповнена росіянами, а через брак медперсоналу – великі показники смертності серед важкопоранених.
Минулої доби авіація сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: