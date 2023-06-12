Враг не прекращает обстрелы позиций украинских защитников и защитниц. За прошедшие сутки россияне нанесли 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В течение суток российские захватчики продолжали наступательные операции на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Сейчас там продолжаются тяжелые бои.
За минувшие сутки произошло 25 боевых столкновений с врагом, однако украинские защитники продолжают давать отпор россиянам.
Ситуация на разных направлениях фронта
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ВСУ наносят безумные потери россиянам
Россияне продолжают вести безуспешные наступательные операции на Востоке страны, а потому – терпят значительные потери, в частности – на Бахмутском направлении. Так, только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка Ростовской области, ежедневно прибывают более 50 оккупантов с тяжелыми ранениями. По информации Генштаба ВСУ, медучреждение переполнено россиянами, а за неимением медперсонала – большие показатели смертности среди тяжелораненых.
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
2 пункта управления;
2 артиллерийских подразделения на огневых позициях;