Враг не прекращает обстрелы позиций украинских защитников и защитниц. За прошедшие сутки россияне нанесли 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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На Востоке продолжаются тяжелые бои

В течение суток российские захватчики продолжали наступательные операции на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Сейчас там продолжаются тяжелые бои.

За минувшие сутки произошло 25 боевых столкновений с врагом, однако украинские защитники продолжают давать отпор россиянам.

Ситуация на разных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Белополье Сумской области и Колонтаев – Харьковской. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Фотовыж, Белополье, Александровка Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Стрелка, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Круглое, Бударки, Бузово, Чугуновка и Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Берестового. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской, а также Ивановка, Торское и Серебрянка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Новоселовскому и Белогоровку на Луганщине и Ямполевке, Торскому, Верхнекаменному и Спорному Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Торецкая. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населённых пунктов Раздоловка, Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. В то же время враг из артиллерии обстрелял Красногоровку, Острое, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Золотой Нивы, Благодатного, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области. Обстрелял Водяное и Угледар.

Что происходит на фронте: смотрите на карте

На Запорожском и Херсонском направлениям противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новоберислава и Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Степное, Каменское Запорожской области; Херсон, а также Очаков Николаевской области.

ВСУ наносят безумные потери россиянам

Россияне продолжают вести безуспешные наступательные операции на Востоке страны, а потому – терпят значительные потери, в частности – на Бахмутском направлении. Так, только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка Ростовской области, ежедневно прибывают более 50 оккупантов с тяжелыми ранениями. По информации Генштаба ВСУ, медучреждение переполнено россиянами, а за неимением медперсонала – большие показатели смертности среди тяжелораненых.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: