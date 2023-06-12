Просування на 1 – 2 кілометри означає те, що наші бійці відбили декілька позицій, можливо, навіть заволоділи якимсь населеним пунктом чи гарно обладнаним пунктом для оборони. Про це 24 Каналу сказав боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко.

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Усі готуються до потужного наступу

Сьогодні ЗСУ обережно переходять від оборонних дій до наступальних. Коли вони почнуться, для росіян це буде величезне звалення їхньої так званої "міці". Ми розуміємо, що це буде масова втеча.

Увесь фронт посиплеться як доміно. Ми робимо свою роботу, стримуємо ворога дещо північніше Бахмута, а ті хлопці, які готові наступати на бронетранспортерах, робити марші, величезні прориви по 10 – 15 – 20 кілометрів – теж очікують. Усі в очікуванні чогось грандіозного,

– зазначив боєць.

На думку захисника, найближчими днями усі все побачать. Тоді ні в кого не залишиться сумнівів, що контрнаступ почався.

Важливо! У Міноборони закликають українців зберігати інформаційну тишу. Це слід робити для того, щоб не нашкодити нашим військовим.

Росіяни не збираються триматися до останнього

Оборонні споруди росіяни роблять так, щоб від них відчепилися. Як зазначив військовий, довго вони триматися не збираються.

"Великих затримок під час контрнаступу не буде. Ми вже бачили, як вони готувалися у Бєлгородській області. Готувалися, виділили декілька мільярдів, але можна було взяти лома, посунути ці "зуби дракона" у бік, щоб колона танків пройшла. Це усе для галочки робилося. Маю надію, що уся їхня оборона впаде", – підсумував Лисенко.

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