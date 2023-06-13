В Херсонской и Запорожской областях есть угроза подрыва гидротехнических сооружений. Об этом на круглом столе в Military Media Center рассказал представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дударь.

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Оккупанты начали взрывать гидротехнические сооружения

ВСУ продолжают контрнаступление на временно оккупированные территории. Чтобы остановить продвижение украинских военных, российские войска заминировали большое количество гидротехнических сооружений в Запорожской и Херсонской областях. Более того, они уже их начали взрывать.

Они сейчас ежедневно подрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения,

– сказал Дударь.

По его словам, последствия этих действий пока не имеют больших масштабов. Однако от каждого такого подрыва регулярно страдают сельскохозяйственные угодья одного-двух сел.

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