У Херсонській та Запорізькій областях є загроза підриву гідротехнічних споруд. Про це під час круглого столу в Military Media Center розповів представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар.

До теми Після теракту на Каховській ГЕС Росія підірвала ще одну дамбу: в ЗСУ розповіли про наслідки

Окупанти почали підривати гідротехнічні споруди

ЗСУ продовжують контрнаступ на тимчасово окуповані території. Щоб зупинити просування українських військових, російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд у Запорізької та Херсонської областей. Ба більше, вони вже їх почали підривати.

Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди,

– сказав Дудар.

За його словами, наслідки цих дій поки не мають великих масштабів. Проте від кожного такого підриву регулярно страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ.

Чи є загроза трагедії на Київській ГЕС