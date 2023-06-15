Маразматичне інтерв'ю поширили росЗМІ, інформує 24 Канал. Не оминули у цій "епічній" розмові й теми контрнаступу ЗСУ. Його ворог панічно боїться.

Зверніть увагу Лукашенко побачив "великі передумови" для завершення війни в Україні

Що Лукашенко бреше про контрнаступ

Лукашенко "повідав" Скабєєвій про фантастичні втрати ЗСУ. Україна за два дні контрнаступу начебто втратила вже 40 тисяч військових. Звичайно, ці дані існують лише у запаленій свідомості Лукашенка. Окрім того, йому примарилися 100 тисяч поранених військових ЗСУ.

Скабєєва мовчки покивала у відповідь. Вочевидь, навіть до неї дійшло, що Лукашенко каже щось не те.

Як на маячню відреагували в ОП

На абсурдну заяву Лукашенка вже відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – наголосив, що заяви самопроголошеного президента Білорусі не мають нічого спільного з реальністю.

Усе, що публічно каже суб'єкт Лукашенко, оцінюючи, зокрема, події в Україні, до реальності жодного стосунку не має. Швидше це стосується сфери бородатих і несмішних анекдотів. Не гайте часу на оцінювання політичних стендапів не/політичного суб'єкта,

– мовиться у повідомленні.

До слова, у НАТО вже відреагували позитивно на початок контрнаступу. Там відзначили успіх ЗСУ.