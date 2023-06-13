Наступ українських героїв триває успішно. Російські загарбники у Криму розуміють, що часу обмаль й панічно бояться. На території тимчасово окупованого півострова загарбники посилили "перевірки". Особливу увагу окупанти приділяють машинам та документам. Особливо – у Джанкої та Армянську.

Зверніть увагу Окупанти готуються до різних сценаріїв, серед них – відступ до Криму, – ГУР

Так званих "поліцейських" не відпускають у відпустки або на пенсію. Частина окупаційної "адміністрації" Криму вже втекла вглибину півострова.

Росіяни, які понаїхали, виїжджають із північних районів Криму, до себе на болота. Можна зробити висновок, що рашисти явно стривожилися рухом військ на Півдні України і готуються до оборони, шукають диверсантів та зрадників. Це їм не допоможе! "Атеш" та весь Крим готові зустрічати ЗСУ,

– мовиться у повідомленні.

"Атеш" назвав координати російської ППО у Криму

Активісти руху "Атеш" опублікували координати "легендарної" російської ППО на сході Севастополя. Її координати: 44.953509, 34.199211. Партизани наголосили, що постійно моніторять інформацію. Нею діляться з потрібними людьми.