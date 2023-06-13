Наступление украинских героев продолжается успешно. Российские захватчики в Крыму понимают, что времени мало и панически боятся. На территории временно оккупированного полуострова захватчики ужесточили "проверки". Особое внимание оккупанты уделяют машинам и документам. Особенно – в Джанкое и Армянске.

Обратите внимание Оккупанты готовятся к разным сценариям, среди них – отступление в Крым, – ГУР

Так называемых "полицейских" не отпускают в отпуск или на пенсию. Часть оккупационной "администрации" Крыма уже сбежала в глубину полуострова.

Поехавшие россияне выезжают из северных районов Крыма к себе на болота. Можно заключить, что рашисты явно встревожились движением войск на Юге Украины и готовятся к обороне, ищут диверсантов и предателей. Это им не поможет! "Атеш" и весь Крым готовы встречать ВСУ,

– говорится в сообщении.

"Атеш" назвал координаты российской ПВО в Крыму

Активисты движения "Атеш" опубликовали координаты "легендарной" российской ПВО на востоке Севастополя. Ее координаты: 44.953509, 34.199211. Партизаны подчеркнули, что постоянно мониторят информацию. Ею делятся с нужными людьми.