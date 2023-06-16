Про це 24 Каналу заявила опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна. Вона пояснила чому Росії вигідне переміщення ядерної зброї на території Білорусі.
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"Лукашенко плутається у свідченнях: чи буде він керувати російськими ракетами чи ні, чи прибули вони на місце чи ні. Вірити йому неможливо", – відзначила журналістка.
Ймовірна небезпека
Поки Лукашенко мріє, як буде керувати тактичною ядерною зброєю, в Росії це спростовують. Більш за все самопроголошений білоруський президент і справді не матиме до неї жодного стосунку, припустила Радіна. Утім, розміщення зброї на території Білорусі становитиме загрозу Україні та країнам-сусідам НАТО.
Те, що Путін може віддати наказ про застосування цієї ядерної зброї, я не сумніваюся. Власне, з цією метою вона і розміщується на території нашої країни. Можна говорити, що це ядерний шантаж, але загроза насправді існує,
– припустила опозиційна журналістка.
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Вона нагадала також припущення одного американського експерта. Він ще задовго до сьогоднішніх подій прогнозував розміщення ядерки на території Білорусі і вважав, що Путіну це необхідно для нанесення удару по території України або одній з країн-членів НАТО.
"Таким чином можливий удар-відповідь прийдеться по території Білорусі, а не Росії. І в цьому є певна логіка. Розуміючи наскільки безумний Путін та Лукашенко, не виключені такі сценарії. Сам же диктатор, коли каже, що буде керувати цими ракетами, – набиває собі ціну. Його вкрай дратує, що увесь світ розуміє: він маріонетка Кремля і нічим уже не управляє навіть у Білорусі. Тому він хоче надати собі суб'єктності і тому звучать ці погрози", – пояснила Наталія Радіна.
Заяви Лукашенка щодо ядерної зброї: останнє
- Орієнтовно до 7 – 8 липня у Білорусі мають бути готові сховища і тоді Росія розпочне переміщення тактичної ядерної зброї. Натомість Лукашенко заявляв про термін "найближчими днями". Також самопроголошений президент розказував про її застосування у разі агресії проти Білорусі. Але в Росії мають іншу думку і це не єдиний дисонанс.
- Ймовірно, Лукашенко хоче зайняти місце Путіна. Білоруський диктатор відчув, що російський "дряхліє" і тому вирішив з ним зблизитися. При цьому ще за часів Єльцина Лукашенко розглядав свою кандидатуру у Кремлі.
- Лукашенко й справді може керувати тактичною ядерною зброєю, оскільки б без цих гарантій не погодився на її розміщення на території Білорусі. Але інше питання, що ключову роль може відігравати саме Росія.