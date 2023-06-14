Про це 24 Каналу заявив заступник керівника Об'єднаного Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. На його думку, Лукашенко не дав би згоди на розміщення ядерної зброї на території Білорусі, не отримавши ключі керування.

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"Так, питання ступеня управління. Тут ключову роль, безумовно, буде мати Росія. Я переконаний, що підписаний секретний протокол", – наголосив Латушко.

Мовляв, наприклад, якщо не буде управління ядерним арсеналом Росії, зокрема, на території Білорусі, то хто буде нести за нього відповідальність на території останньої. У цій ситуації, вважає білоруський опозиціонер, прописано, що ключі переходять до Лукашенка.

Якщо білоруський диктатор розумітиме, що Кремль "падає" й відбуваються зміни в політичному керівництві Росії, він хоче себе убезпечити. Тобто шантажувати Захід, отримавши право на керування цим ядерним арсеналом.

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Секретний протокол

Заступник керівника Об'єднаного Перехідного Кабінету Білорусі вважає, що на рівні міністрів оборони Росії та Білорусі був підписаний секретний протокол. І в цьому документі могла бути чітко прописана роль та голос самопроголошеного президента Білорусі щодо використання ядерної зброї.

Можливо, це "писк миші", "нявкання кота", але точно не "рев тигра". Але він точно прописав цю роль. Питання лише в тому – чи буде в цій ситуації Путін слухати його "писк миші". Найімовірніше, ні, ніж так,

– зауважив Павло Латушко.

Літаки, які пройшли модернізацію для застосування ядерної зброї, та "Іскандери" – належать Білорусі. Зберігати та, ймовірно, охороняти ядерну зброю будуть також білоруси. Тому певний ступінь контролю Лукашенко має. І це ще раз доводить те, що договір про нерозповсюдження ядерної зброї порушений.

А далі – стратегічна ядерна зброя

Наступним кроком може бути розміщення в Білорусі стратегічної ядерної зброї. Про це американським та західним партнерам кажуть все кілька місяців. Це можуть зробити для того, щоби "убезпечити" на 100% від можливих ударів у відповідь по російських об'єктах на території країни.

"У випадку, якщо, не дай Боже, критичний сценарій, а вони ухвалюють рішення використати цю зброю з території Білорусі", – зауважив білоруський опозиціонер.

Застосування ядерної зброї – питання лише технічне

Олександр Лукашенко намагався описати, що у випадку агресії на території Білорусі, він дзвонить Путіну і вони швидко розв'язують питання щодо застосування ядерної зброї. І навпаки – мовляв, російський диктатор телефонує білоруському і вони швидко ухвалюють рішення.

"Звісно Путін розглядає територію Білорусі як територію для розміщення ядерної зброї з метою створення загроз сусідам – НАТО та Україні. Йому наплювати, що буде з білорусами", – наголосив Латушко.

Тим більше питання використання тактичної ядерної зброї з території Білорусі – лише технічне. Якщо рішення про застосування таки буде, то, навіть, якщо Лукашенко може намагатися це зупинити, це буде рішення Владіміра Путіна.

Але для самозадоволення, щоби відчувати якусь владу, Лукашенко звісно формулу своєї участі прописав. Але в нього другого ключа точно не буде. Він не зможе це зупинити,

– переконаний білоруський опозиціонер.

Ядерна зброя в Білорусі