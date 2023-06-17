Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер, засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба. За його словами, ситуація з перекиданням російської тактичної зброї у Білорусь серйозно змінилась.

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Ультиматум Росії

Як зазначив білоруський опозиціонер, дії самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка – це дії безвідповідальної істоти, яка всупереч волі свого народу хоче здати Білорусь Росії.

Лукашенко хотів повернути ядерну зброю, яку Білорусь віддала після підписання Будапештського меморандуму. Ймовірно, він все ж таки сподівався, що матиме контроль над російською ядеркою у своїй країні. Однак Росія поставила ультиматум, що разом зі зброєю до Білорусі перекинуть російських військових.

"Це стало для Лукашенка несподіванкою. І всі спроби пояснити, що ми тут самі справимось й дамо раду – марні. Росіяни сказали, обов'язково комплект – ракети разом із солдатами. А це такий троянський кінь, який невідомо коли спрацює", – зазначив Бульба.

Чи перекинула Росія стратегічний комплекс "Тополь-М" у Білорусь: дивіться відео

Ядерка у Білорусі

Протягом останніх чотирьох днів йшло активне перекидання ядерних боєприпасів. Також є непідтверджена інформація, що росіяни разом з "Іскандерами" нібито перекинули два ядерних комплекси "Тополь-М".

Важливо! РТ-2ПМ2 "Тополь-М" – це російський ракетний комплекс стратегічного призначення з міжконтинентальними балістичними ракетами. Радіус роботи 12 000 кілометрів.

Навіщо чи для чого це зробили важко сказати, адже для нього не принципове розташування – Калінінград, Гомель чи Казань. Можливо це ІПСО чи хочуть налякати,

– наголосив білоруський опозиціонер.

Відомо, що країна-агресорка знімає з чергування "Тополь-М" й замість нього ставить комплекс "Ярс-С". Відповідно "Тополь-М" треба кудись прибрати, тому їх вирішили перекинути у Білорусь.

Зверніть увагу! "Ярс-С" – модернізований ракетний комплекс, характеристики якого були розкриті у 2021 році. Комплекс може уражати цілі на дальності до 10 000 кілометрів. Носій може нести від 3 до 4 бойових блоків потужністю 300-500 кілотонн або 6 блоків потужністю 150 кілотонн кожен.

Що відомо про переміщення ядерної зброї у Білорусь