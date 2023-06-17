Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер, засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба. За його словами, ситуація з перекиданням російської тактичної зброї у Білорусь серйозно змінилась.
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Ультиматум Росії
Як зазначив білоруський опозиціонер, дії самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка – це дії безвідповідальної істоти, яка всупереч волі свого народу хоче здати Білорусь Росії.
Лукашенко хотів повернути ядерну зброю, яку Білорусь віддала після підписання Будапештського меморандуму. Ймовірно, він все ж таки сподівався, що матиме контроль над російською ядеркою у своїй країні. Однак Росія поставила ультиматум, що разом зі зброєю до Білорусі перекинуть російських військових.
"Це стало для Лукашенка несподіванкою. І всі спроби пояснити, що ми тут самі справимось й дамо раду – марні. Росіяни сказали, обов'язково комплект – ракети разом із солдатами. А це такий троянський кінь, який невідомо коли спрацює", – зазначив Бульба.
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Ядерка у Білорусі
Протягом останніх чотирьох днів йшло активне перекидання ядерних боєприпасів. Також є непідтверджена інформація, що росіяни разом з "Іскандерами" нібито перекинули два ядерних комплекси "Тополь-М".
Навіщо чи для чого це зробили важко сказати, адже для нього не принципове розташування – Калінінград, Гомель чи Казань. Можливо це ІПСО чи хочуть налякати,
– наголосив білоруський опозиціонер.
Відомо, що країна-агресорка знімає з чергування "Тополь-М" й замість нього ставить комплекс "Ярс-С". Відповідно "Тополь-М" треба кудись прибрати, тому їх вирішили перекинути у Білорусь.
Що відомо про переміщення ядерної зброї у Білорусь
- Кремлівський диктатор Владімір Путін сказав, що ядерну зброю почнуть розміщувати в Білорусі після підготовки спеціальних сховищ. "Відповідні процедури" завершаться 7 – 8 липня.
- 16 червня Путін заявив про переміщення частини ядерної зброї до Білорусі. Він зазначив, що це тільки перша частина, і згодом Лукашенкові передадуть більше боєголовок.
- Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що станом на вечір 16 червня не має жодної інформації, що підтверджує початок реального переміщення ядерної зброї до Білорусі.