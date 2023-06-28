Це буде останній саміт Європейської Ради під головуванням Швеції. Що буде на порядку денному та чого очікувати Україні – передає кореспондентка 24 Каналу з посиланням на високопосадовця ЄС.

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Війна в Україні та заколот Пригожина

Традиційно, перша сесія буде присвячена російській агресії в Україні. До обговорення доєднаються президентка Європарламенту Роберта Метсола та генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За словами високопосадовця ЄС, головною темою стане обговорення подій, які сталися в Росії на вихідних.

Як ви знаєте, кожен має свої ідеї та інтерпретує факти певним чином, тому я думаю, що було б важливо поділитися і тим, хто має ближчу інформацію, або поділитися джерелами, які були б цікавими,

– поділився європейський чиновник на умовах анонімності.

Крім того, лідери ЄС під час зустрічі обговорять продовження фінансової допомоги після 2023 року, а також продовження військової допомоги.

Використання заморожених російських коштів на відбудову України

Європейські лідери продовжать дискусії щодо шляху використання заморожених російських коштів, аби фінансувати реконструкцію в Україні та тему притягнення до відповідальності за злочини в Україні.

Ці питання є дуже чутливими, і нам потрібно продовжувати працювати над ними, щоб переконатися, що ми можемо допомогти у відновленні, але також забезпечити відповідальність за воєнні злочини, злочини агресії та всі інші злочини, що з цим пов’язані,

– розповів представник ЄС.

За даними високопоставленого чиновника, члени ЄС не мають консенсусу щодо використання заморожених російських фінансів, загальна сума яких складає 200 мільярдів євро.

"Ми очікуємо дебатів, і я не знаю, якою мірою вони будуть підтримані. Це дійсно суперечливе питання, тому що є багато технічних моментів і багато побічних ефектів, тому дехто обережний і є різні варіанти", – пояснив співрозмовник.

Представник ЄС вважає, що держави-члени занепокоєні через можливий відтік компаній та інвесторів у разі використання заморожених російських активів.

"Деякі компанії можуть побоюватися за свої власні інтереси і піти кудись в інше місце", – сказав він, додавши, що це питання має бути обговорене на рівні "Великої сімки".

Зустріч із Столтенбергом напередодні саміту у Вільнюсі

29 червня за одним столом зберуться лідери держав-членів ЄС та генеральний секретар Єнс Столтенберг. Це буде остання зустріч на рівні лідерів напередодні саміту у Вільнюсі, де Україна чекає на політичний сигнал щодо майбутнього членства в НАТО. Європейські лідери та керівник Альянсу матимуть нагоду скоординувати позиції.

Зустріч із Столтенбергом відбудеться в контексті нещодавно підписаної спільної Декларації ЄС – НАТО, аби зробити спільний прогрес у сферах безпеки та оборони.

Це також потужний сигнал напередодні саміту НАТО, на якому керівник НАТО пояснить, чого він очікує, що ми можемо зробити для України з точки зору гарантій безпеки, і як ЄС може сприяти виконанню зобов'язань у сфері безпеки,

– розповів високопосадовець ЄС.

Під час спілкування з журналістами, представник ЄС зазначив, що з початку повномасштабної війни в Україні Євросоюз посилив свою роль як постачальника безпеки. Крім того, перспектива вступу в НАТО та процес вступу України в ЄС є тими елементами, які сприяють безпеці України.

Це має економічний, політичний виміри, це має військовий зміст, оскільки країни-члени постачають Україні зброю, за підтримки ЄС. Саме це ми маємо на увазі, коли говоримо про внесок ЄС у безпеку України. Ми розглядаємо безпеку комплексно,

– розповів співрозмовник.

Загалом, представник ЄС зазначив, що ключова позиція майбутнього саміту – це демонстрація трансатлантичної та європейської єдності, єдності у підтримці України та розв'язанні питань міграції, визначенні позиції у відносинах з Китаєм та інших темах, які вимагають єдності.

Окрім цього, лідери обговорюватимуть підготовку до виборів у 2024 році, відносини із Західними Балканами, економічну безпеку, міграцію, а також проведуть стратегічну дискусії щодо відносин із Китаєм.