Це буде останній саміт Європейської Ради під головуванням Швеції. Що буде на порядку денному та чого очікувати Україні – передає кореспондентка 24 Каналу з посиланням на високопосадовця ЄС.
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Війна в Україні та заколот Пригожина
Традиційно, перша сесія буде присвячена російській агресії в Україні. До обговорення доєднаються президентка Європарламенту Роберта Метсола та генсек НАТО Єнс Столтенберг.
За словами високопосадовця ЄС, головною темою стане обговорення подій, які сталися в Росії на вихідних.
Як ви знаєте, кожен має свої ідеї та інтерпретує факти певним чином, тому я думаю, що було б важливо поділитися і тим, хто має ближчу інформацію, або поділитися джерелами, які були б цікавими,
– поділився європейський чиновник на умовах анонімності.
Крім того, лідери ЄС під час зустрічі обговорять продовження фінансової допомоги після 2023 року, а також продовження військової допомоги.
Використання заморожених російських коштів на відбудову України
Європейські лідери продовжать дискусії щодо шляху використання заморожених російських коштів, аби фінансувати реконструкцію в Україні та тему притягнення до відповідальності за злочини в Україні.
Ці питання є дуже чутливими, і нам потрібно продовжувати працювати над ними, щоб переконатися, що ми можемо допомогти у відновленні, але також забезпечити відповідальність за воєнні злочини, злочини агресії та всі інші злочини, що з цим пов’язані,
– розповів представник ЄС.
За даними високопоставленого чиновника, члени ЄС не мають консенсусу щодо використання заморожених російських фінансів, загальна сума яких складає 200 мільярдів євро.
"Ми очікуємо дебатів, і я не знаю, якою мірою вони будуть підтримані. Це дійсно суперечливе питання, тому що є багато технічних моментів і багато побічних ефектів, тому дехто обережний і є різні варіанти", – пояснив співрозмовник.
Представник ЄС вважає, що держави-члени занепокоєні через можливий відтік компаній та інвесторів у разі використання заморожених російських активів.
"Деякі компанії можуть побоюватися за свої власні інтереси і піти кудись в інше місце", – сказав він, додавши, що це питання має бути обговорене на рівні "Великої сімки".
Зустріч із Столтенбергом напередодні саміту у Вільнюсі
29 червня за одним столом зберуться лідери держав-членів ЄС та генеральний секретар Єнс Столтенберг. Це буде остання зустріч на рівні лідерів напередодні саміту у Вільнюсі, де Україна чекає на політичний сигнал щодо майбутнього членства в НАТО. Європейські лідери та керівник Альянсу матимуть нагоду скоординувати позиції.
Зустріч із Столтенбергом відбудеться в контексті нещодавно підписаної спільної Декларації ЄС – НАТО, аби зробити спільний прогрес у сферах безпеки та оборони.
Це також потужний сигнал напередодні саміту НАТО, на якому керівник НАТО пояснить, чого він очікує, що ми можемо зробити для України з точки зору гарантій безпеки, і як ЄС може сприяти виконанню зобов'язань у сфері безпеки,
– розповів високопосадовець ЄС.
Під час спілкування з журналістами, представник ЄС зазначив, що з початку повномасштабної війни в Україні Євросоюз посилив свою роль як постачальника безпеки. Крім того, перспектива вступу в НАТО та процес вступу України в ЄС є тими елементами, які сприяють безпеці України.
Це має економічний, політичний виміри, це має військовий зміст, оскільки країни-члени постачають Україні зброю, за підтримки ЄС. Саме це ми маємо на увазі, коли говоримо про внесок ЄС у безпеку України. Ми розглядаємо безпеку комплексно,
– розповів співрозмовник.
Загалом, представник ЄС зазначив, що ключова позиція майбутнього саміту – це демонстрація трансатлантичної та європейської єдності, єдності у підтримці України та розв'язанні питань міграції, визначенні позиції у відносинах з Китаєм та інших темах, які вимагають єдності.
Окрім цього, лідери обговорюватимуть підготовку до виборів у 2024 році, відносини із Західними Балканами, економічну безпеку, міграцію, а також проведуть стратегічну дискусії щодо відносин із Китаєм.