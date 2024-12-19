Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента України для Le Parisien. За словами глави держави, європейська та євроатлантична інтеграція є незалежним баченням України.

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Зеленський зробив заяву про вступ до ЄС та НАТО

Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче бути незалежною державою та частиною Європейського Союзу.

Колоніалізм вже давно у віках, вже давно пройшов. Ми не є колонією Путіна, ми не є колонією Росії, не є частиною його (Путіна, – 24 Канал) імперії. Ми – незалежна держава, у своїх міжнародно визнаних кордонах. І чому він повинен на це впливати?

– сказав Зеленський.

За словами президента, Путін не грає в політичні ігри, а завдає ударів ракетами по Україні. Він підкреслив, що громадяни нашої держави усвідомлюють усі небезпеки та виклики, і саме тому вступ до НАТО є справжньою гарантією безпеки.

Якщо Путін прийде знову з мільйонною армією і якщо ми не будемо в НАТО, що ми будемо робити? Знову захищатись, мільйони людей будуть мігрувати в Європу, знову будуть гинути люди і діти,

– додав Володимир Зеленський.

До слова, раніше президент заявив, що Україна може отримати запрошення до НАТО, яке поширюватиметься на територію у міжнародно визнаних кордонах. Однак дії Альянсу можуть поширюватися лише на частину нашої держави.