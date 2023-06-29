Уже 11 и 12 июля в столице Литвы западные лидеры встретятся, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Открыл занавес о том, что будет проходить на саммите, в частности, Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Очередная помощь для Украины

По словам чиновника, сейчас важно обсуждать не только происходящее непосредственно между членами Блока, но и поддержку Украины и предоставление нам помощи для укрепления обороноспособности на перспективу: "И здесь есть о многом говорить, но я также уверен, что это именно та цель, до которого мы собираемся добраться".

Вы увидите на саммите НАТО очень мощный пакет для Украины, политический и практичный. Я не собираюсь опережать, где мы приземлимся в Вильнюсе, но я достаточно в этом уверен,

– констатировал Блинкен.

Кроме того, он убежден, что сейчас коалиция стран-партнеров нашего государства, как никогда, крепка. Как отметил госсекретарь США, важно поддерживать Вооруженные Силы, ведь прямо сейчас они совершают контрнаступательные операции.

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