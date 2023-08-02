Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, председатель службы внешней разведки Украины в 2020 – 2021 годах, глава ГУР Минобороны в 2015 – 2016 годах Валерий Кондратюк. По его словам, некоторые страны Африки изменили свою позицию после саммита "Россия – Африка".

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"У нас есть не только надежда, но определенная информация, что некоторые страны, особенно после саммита "Россия – Африка", изменили позицию после неудачных попыток России подкупить их. После заявлений большинства африканских лидеров с требованием вернуться к выполнению зернового соглашения все попытки Путина заменить украинское зерно на российское не нашли поддержки", – заметил он.

Саудовская Аравия хочет повлиять на позицию государств

Валерий Кондратюк отметил, что переговоры в Саудовской Аравии – это подготовительный этап для проведения мирового саммита мира. Большое количество стран до сих пор занимает нейтральный статус относительно Украины.

Есть отдельные страны Глобального Юга, которые заявляли о своем нейтральном статусе. Для того, чтобы их убедить, изменить этот статус, проводится такое мероприятие. Саудовская Аравия пытается взять роль лидера стран Глобального Юга. Для нас это очень важно,

– экс-глава ГУР.

Индия и Бразилия также примут участие. Ожидается также участие Китая, который официально его не подтвердил. Это будет большое влияние на страны, которые до сих пор не определились.

Кондратюк о переговорах в Саудовской Аравии: смотрите видео

Абрамович представляет интересы Путина

В России уже заметна истерика из-за того, что переговоры в Саудовской Аравии состоятся без представителей страны-агрессорки. Считается, что в переговорах мог бы принять участие российский олигарх Роман Абрамович.

Не стоит забывать, что Абрамович – это "кошелек" Путина. Поэтому Путин заинтересован сделать все для того, чтобы снять санкции со своего "кошелька". У Абрамовича в частности средства Путина, которые замороженные. Поэтому все эти вещи следует рассматривать через призму заинтересованности Путина,

– сказал Кондратюк.

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