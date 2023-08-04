Це 24 Каналу зазначив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Таким чином Китай може змінювати свою позицію щодо України. Але наразі достеменно оцінити це неможливо.
Дивіться також Путін не має політичного майбутнього: який сигнал Кремлю подає Саудівська Аравія
Рішення Китаю
Ймовірна участь Китаю у зустрічі в Саудівській Аравії може означати декілька варіантів. Перший – китайці розглядають її як таку, що не можуть пропустити, а отже це є для них важливо.
Тобто це вже само по собі є певним опосередкованим успіхом. А також свідченням того, що Україна обирає правильну стратегію в переконанні учасників Глобального Півдня до більшого залучення і пошуку спільного інтересу,
– пояснив Семиволос.
Наразі офіційних рішень з боку Китаю щодо можливої участі у зустрічі в Саудівській Аравії не було.
Деталі зустрічі у Саудівській Аравії: дивитись відео
Зустріч у Саудівській Аравії: останні новини
- Основна тема зустрічі – питання досягнення миру в Україні. Організовує його саме Саудівська Аравія. Вона вже відчула слабкість Росії і не бачить майбутнього в Путіні, як політичному гравцю.
- Наразі відомо про участь 30 країн. Росію на саміт не запросили. Натомість дуже очікують саме Китай. У співпраці з ним можна повністю знищити країну-агресорку.
- Китай поки балансує і не робить чітких публічних кроків в бік України. Проте, там розглядають свою імовірну участь у саміті. Участь китайської делегації з переважно проукраїнською або нейтральною позицією – серйозний крок.
- Переговори у Саудівській Аравії можуть стати підготовчим етапом до проведення світового саміту миру. Поки більшість країн займає нейтральне відношення щодо України.