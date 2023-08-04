Це 24 Каналу зазначив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Таким чином Китай може змінювати свою позицію щодо України. Але наразі достеменно оцінити це неможливо.

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Рішення Китаю

Ймовірна участь Китаю у зустрічі в Саудівській Аравії може означати декілька варіантів. Перший – китайці розглядають її як таку, що не можуть пропустити, а отже це є для них важливо.

Тобто це вже само по собі є певним опосередкованим успіхом. А також свідченням того, що Україна обирає правильну стратегію в переконанні учасників Глобального Півдня до більшого залучення і пошуку спільного інтересу,

– пояснив Семиволос.

Наразі офіційних рішень з боку Китаю щодо можливої участі у зустрічі в Саудівській Аравії не було.

Деталі зустрічі у Саудівській Аравії: дивитись відео

Зустріч у Саудівській Аравії: останні новини