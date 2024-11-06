Новый президент США будет поддерживать Украину

Особое значение результаты голосования имеют для Украины, поскольку публичные заявления Дональда Трампа и отдельных представителей его команды относительно быстрого прекращения войны или уменьшения объемов помощи – предсказуемо вызвали определенные опасения. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Однако многие факторы свидетельствует о том, что независимо от результатов президентских выборов, позиция официального Вашингтона по Украине не претерпит критических изменений.

В случае моделирования сценария возвращения в Белый дом Трампа необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Во-первых, американская система "сдерживания и противовесов" уже неоднократно демонстрировала превалирование системы над отдельной личностью. Более того, этот пример имел место и во время предыдущей каденции Трампа. Значительное влияние на его внешнеполитический курс осуществляла команда, а также американский парламент. Не станет исключением и этот раз, если ему удастся вернуться в Белый дом.

В Украины нет оснований думать о потере двухпартийной поддержки, а значит Конгресс и в дальнейшем будет влиять на повестку дня новой американской администрации. По результатам выборов можно ожидать определенных структурных изменений – республиканцы претендуют на большинство в Сенате, а демократы имеют шансы перехватить рычаги управления в Палате Представителей. Однако не выглядит так, что они будут вредить украинским интересам.

Во-вторых, в составе республиканцев находятся мощные группы влияния ориентированные не только на продолжение, но и на увеличение военной поддержки Украины. Именно с их деятельностью связаны оптимистичные прогнозы экс-специального представителя США по Украине Курта Волкера.

Стоит заметить, что отличные шансы получить должность государственного секретаря при Трампе имеет экс-посол США в Германии Ричард Гренелл. На время своей дипломатической деятельности он отличился тем, что занимал жесткую позицию против "Северного потока-2" и поддерживал санкции, направленные на блокирование проекта. Он был активным критиком российско-германских отношений. Поэтому совсем не стоит расценивать его как лояльного к России политика.

Хотя второй номер команды Трампа Джей Ди Вэнс говорил одиозные вещи о войне в Украине, традиционно вице-президент не имеет решающего влияния на внешнюю политику и сосредоточен на внутренних вопросах.

Трамп и российская нефть

В-третьих, риторика Трампа имела четкие предвыборные нотки и реальность может оказаться совсем другой. Кандидат от республиканцев обещал закончить войну за день, но никакого детализированного плана и дорожной карты действий не предлагал. Вообще существуют сомнения о ее реальном наличии.

Актуально Путин пошлет Трампа

В таком ключе заявления Трампа следует расценивать как политические заявления и намерения, которые могут претерпеть существенную корректировку в случае большего привлечения к указанной теме.

В-четвертых, прекращение войны требует как минимум готовности к такому шагу со стороны российского президента. Однако в Кремле не выражают реальных намерений к справедливому миру. Наоборот, стоит ожидать, что российские власти надеются на дистанцирование Трампа от Украины, что откроет возможность для дальнейшей военной экспансии.

Империалистические амбиции Владимира Путина не позволят ему идти на любые компромиссы, а такой вариант развития событий будет ставить Трампа перед политическим поражением, чего он допустить не сможет.

Кроме того, необходимо помнить, что ключевым направление доходов российского бюджета до сих пор остается нефть и газ, экспорт которых приносит в экономику страны агрессора более 150 миллиардов долларов в год. Трамп традиционно считается сторонником усиления позиций США на глобальном нефте-газовом рынке и будет воспринимать Россию как прямого конкурента.

Это означает, что он не будет так осторожен как Джо Байден в вопросе санкционного давления на российскую нефть. С высокой вероятностью он будет поддерживать замещение нефти российского происхождения на международных рынках, что будет создавать значительные риски для российской военной машины.

Трамп демонстрировал лучшие результаты взаимодействия с Саудовской Аравией, которая выступает ситуативным союзником России ОПЕК+, и острым критиком Ирана. В таких условиях политика его администрации на Ближнем Востоке создаст много проблем для России и может отвернуть от Москвы много лояльных стран так называемого Глобального Юга.

Стоит заметить, что за время предыдущей каденции Трамп также сформировал довольно конструктивные связи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он может использовать это для побуждения страны к ограничению торговых связей с Россией. Не стоит исключать и способность Дональда Трампа к решительным действиям в вопросе введения вторичных санкций в отношении Китая и компаний других стран, которые помогают России обходить санкции.

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Трамп может стать разочарованием для России

Таким образом, известные минусы Трампа – непрогнозируемость и импульсивность – наоборот могут толкнуть его к кардинальному изменению собственной риторики. Он не позволит себе значительных политических поражений, а сдача Украины – это несомненно такой шаг, который будет иметь еще большее значение, чем выход американских войск из Афганистана.

Потенциальный приход Трампа создаст условия и для другого опосредованного аспекта: Европе придется демонстрировать субъектность, инвестировать больше и быстрее в собственный оборонный сектор в рамках противодействия российской угрозе.

Приход Трампа в 2016 году однажды уже не оправдал российских надежд, поэтому есть основания полагать, что он станет разочарованием для Кремля и в 2024 году, если американцы выберут кандидата от республиканцев на выборах.