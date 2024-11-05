Экзотическая американская избирательная система

Во-первых, только десяток людей из Украины участвует в миссиях наблюдения, по результатам которых будет собрана статистическая, качественная информация на основе методологии и включенности многих, а затем выдан отчет и оценка. Поэтому, не хочется дискредитировать их работу, называя наблюдением скрининг ситуации накануне дня голосования в штате, или даже двух. Об этом Ольга Айвазовская сообщила на странице в фейсбуке, информирует 24 Канал.

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Во-вторых, важно и нам уважать особенности выборов в США, если мы хотим аналогичного по отношению к себе. Очень экзотическая и для нас нелогичная избирательная система, о реформе которой время от времени идут дискуссии внутри страны, не является случайной.

Кто изучал историю основания США и особенности общественного договора, помнит, что такая система управления государством является элементом общественного договора между элитами, а избирательная система – производное явление. Им не так просто менять систему, по сравнению с нами, потому что это часть идентичности и представления о балансе влияний.

Сейчас она не работает так, потому что ключевое решение, как и избирательная кампания сейчас происходит только и преимущественно в штатах, которые сомневаются. Но каждый штат имеет избирательные особенности, потому что они имеют эти особенности во всем, как отдельные государства со своими конституциями. И когда эти такие штаты выбирают главу исполнительной ветви власти, они демонстрируют единство.

Я с большим интересом здесь, в Вашингтоне, слушаю самокритичные заявления о системе, но советов давать не буду. Также многообразие связано с одновременным проведением разных выборов и каждый штат процедуры под одну из кампаний менять не готов. Это своеобразный признак самоуправления.

Что надо знать о дорогой предвыборной кампании в США

В США чрезвычайно дорогая избирательная кампания. Это связано с ее продолжительностью в почти год, количеством выборов, размером экономики и мобилизацией электората и спонсоров через денежные донации в избирательную кампанию всех: от избирателя малого достатка до миллиардера.

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Кампания стоит более миллиарда для каждого из штабов, но когда эксперты и журналисты начинают слышать вопрос об удешевлении кампании, то сравнение работает лучше всего.

В США потратили на конфеты и костюмы во время Хэллоуина более 11 миллиардов долларов. Поэтому является ли проблемой 16 миллиардов на кампанию по выборам президента? В свое время Верховный суд определил, что ограничение финансовых расходов на избирательную кампанию/агитацию является ограничением свободы слова и выражения. Фактически, если у кандидатов не будет возможности собирать и тратить, сколько есть возможности, то они не могут донести до избирателей информацию.

С 16 миллиардов по миллиарду собрали основные кандидаты (Камала Харрис собрала 1 миллиард долларов за 3 месяца), остальные – партии, но больше всего – независимые третьи стороны, которые и создают теневую часть через формальную не принадлежность к политическим группам.

В Аризоне граждане инициировали через референдум открытие и подотчетность как поступлений, так и расходов третьих независимых сторон.

Доверие к избирательной системе США

День голосования – не начало и далеко не конец кампании при всех особенностях и вызовах. Около 40% уже проголосовали, тогда как подсчет, обжалования могут затянуть процесс до середины декабря, а финальные результаты будут озвучены только перед Рождеством.

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Вашингтон готовится к реагированию на вызовы безопасности. Белый дом огражден тяжелыми заграждениями и конструкциями. Для Украины самое важное, чтобы выборы в США состоялись честно, а передача власти – мирно. За это и болею.

Доверие к избирательной системе США зависит от результатов выборов, где побеждают, или проигрывают партийные кандидаты. Когда демократы побеждают, то граждане этой политической группы начинают доверять снова, а республиканцы – наоборот.