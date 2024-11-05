Екзотична американська виборча система

По-перше, лише десяток людей з України бере участь у місіях спостереження, за результатами яких буде зібрано статистичну, якісну інформацію на основі методології та включеності багатьох, а потім видано звіт і оцінку. Тож, не хочеться дискредитувати їх роботу, називаючи спостереженням скринінг ситуації напередодні дня голосування в штаті, чи навіть двох. Про це Ольга Айвазовська повідомила на сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал.

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По-друге, важливо і нам поважати особливості виборів в США, якщо ми хочемо аналогічного щодо себе. Дуже екзотична та для нас нелогічна виборча система, про реформу якої час від часу йдуть дискусії всередині країни, не є випадковою.

Хто вивчав історію заснування США та особливості суспільного договору, пам'ятає, що така система управління державою є елементом суспільного договору між елітами, а виборча система – похідне явище. Їм не так просто змінювати систему, порівняно з нами, бо це частина ідентичності та уявлення про баланс впливів.

Зараз вона не працює так, бо ключове рішення, як і виборча кампанія зараз відбувається лише і переважно в штатах, які хитаються. Але кожен штат має виборчі особливості, тому що вони мають ці особливості у всьому, як окремі держави зі своїми конституціями. І коли ці такі строкаті штати обирають главу виконавчої гілки влади, вони демонструють єдність.

Я з великим інтересом тут, у Вашингтоні, слухаю самокритичні заяви про систему, але порад давати не буду. Також різноманіття пов'язане з одночасним проведенням різних виборів і кожен штат процедури під одну з кампаній змінювати не готовий. Це своєрідна ознака самоврядності.

Що треба знати про дорогущу передвиборчу кампанію у США

У США надзвичайно дорога виборча кампанія. Це пов'язано з її тривалістю у майже рік, кількістю виборів, розміром економіки та мобілізацією електорату і спонсорів через грошові донації у виборчу кампанію всіх: від виборця малого достатку до мільярдера.

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Кампанія коштує понад мільярд для кожного зі штабів, але коли експерти та журналісти починають чути питання щодо здешевшання кампанії, то порівняння працює найкраще.

У США витратили на цукерки та костюми під час Геловіна понад 11 мільярдів доларів. Тому чи є проблемою 16 мільярдів на кампанію з виборів президента? У свій час Верховний суд визначив, що обмеження фінансових витрат на виборчу кампанію/агітацію є обмеженням свободи слова та вираження. Фактично, якщо у кандидатів не буде можливості збирати та витрачати, скільки є можливості, то вони не можуть донести до виборців інформацію.

З 16 мільярдів по мільярду зібрали основні кандидати (Камала Гарріс зібрала 1 мільярд доларів за 3 місяці), решту – партії, але найбільше – незалежні треті сторони, які й створюють тіньову частину через формальну не належність до політичних груп.

В Аризоні громадяни ініціювали через референдум відкриття та підзвітність як надходжень, так і витрат третіх незалежних сторін.

Довіра до виборчої системи США

День голосування – не початок та далеко не кінець кампанії за всіх особливостей та викликів. Близько 40% вже проголосували, тоді як підрахунок, оскарження можуть затягнути процес до середини грудня, а фінальні результати будуть озвучені аж перед Різдвом.

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Вашингтон готується до реагування на безпекові виклики. Білий дім огороджений важкими загорожами й конструкціями. Для України найважливіше, щоб вибори в США відбулись чесно, а передача влади – мирно. За це і вболіваю.

Довіра до виборчої системи США залежить від результатів виборів, де перемагають, або програють партійні кандидати. Коли демократи перемагають, то громадяни цієї політичної групи починають довіряти знову, а республіканці – навпаки.