Новий президент США підтримуватиме Україну

Особливе значення результати голосування мають для України, оскільки публічні заяви Дональда Трампа та окремих представників його команди щодо швидкого припинення війни чи зменшення обсягів допомоги – передбачувано викликали певні занепокоєння. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Проте багато факторів свідчить про те, що не залежно від результатів президентських виборів, позиція офіційного Вашингтону щодо України не зазнає критичних змін.

У разі моделювання сценарію повернення у Білий дім Трампа необхідно враховувати наступні обставини.

По-перше, американська система "стримування і противаг" вже неодноразово демонструвала превалювання системи над окремою особистістю. Ба більше, цей приклад мав місце і під час попередньої каденції Трампа. Значний вплив на його зовнішньополітичний курс здійснювала команда, а також американський парламент. Не стане виключенням і цей раз, якщо йому вдасться повернутись у Білий дім.

В України не має підстав думати про втрату двопартійної підтримки, а значить Конгрес й надалі впливатиме на порядок денний нової американської адміністрації. За результатами виборів можливо очікувати певних структурних змін – республіканці претендують на більшість в Сенаті, а демократи мають шанси перехопити важелі управління в Палаті Представників. Однак не виглядає так, що вони шкодитимуть українським інтересам.

По-друге, у складі республіканців перебувають потужні групи впливу орієнтовані не тільки на продовження, але й на збільшення військової підтримки України. Саме з їх діяльністю пов'язані оптимістичні прогнози ексспеціального представника США по Україні Курта Волкера.

Варто зауважити, що чудові шанси отримати посаду державного секретаря при Трампі має експосол США у Німеччині Річард Гренелл. На час своєї дипломатичної діяльності він відзначився тим, що займав жорстку позицію проти "Північного потоку-2" і підтримував санкції, спрямовані на блокування проєкту. Він був активним критиком російсько-німецьких відносин. Тому зовсім не варто розцінювати його як лояльного до Росії політика.

Хоча другий номер команди Трампа Джей Ді Венс говорив одіозні речі щодо війни в Україні, традиційно віцепрезидент не має вирішального впливу на зовнішню політику і зосереджений на внутрішніх питаннях.

Трамп і російська нафта

По-третє, риторика Трампа мала чіткі передвиборчі нотки й реальність може виявитись зовсім іншою. Кандидат від республіканців обіцяв закінчити війну за день, але жодного деталізованого плану і дорожньої карти дій не пропонував. Взагалі існують сумніви про її реальну наявність.

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У такому ключі заяви Трампа варто розцінювати як політичні заяви і наміри, які можуть зазнати суттєвого корегування у разі більшого залучення до вказаної теми.

По-четверте, припинення війни потребує як мінімум готовності до такого кроку з боку російського президента. Проте в Кремлі не виражають реальних намірів до справедливого миру. Навпаки, варто очікувати, що російська влада сподівається на дистанціювання Трампа від України, що відкриє можливість для подальшої військової експансії.

Імперіалістичні амбіції Владіміра Путіна не дозволять йому йти на будь-які компроміси, а такий варіант розвитку подій ставитиме Трампа перед політичною поразкою, чого він допустити не зможе.

Крім того, необхідно пам'ятати, що ключовим напрямок доходів російського бюджету дотепер залишається нафта і газ, експорт яких приносить в економіку країни агресора понад 150 мільярдів доларів на рік. Трамп традиційно вважається прихильником посилення позицій США на глобальному нафто-газовому ринку і сприйматиме Росію як прямого конкурента.

Це означає, що він не буде такий обережний як Джо Байден в питанні санкційного тиску на російську нафту. З високою ймовірністю він підтримуватиме заміщення нафти російського походження на міжнародних ринках, що створюватиме значні ризики для російської військової машини.

Трамп демонстрував кращі результати взаємодії з Саудівською Аравією, яка виступає ситуативним союзником Росії ОПЕК+, та гострим критиком Ірану. В таких умовах політика його адміністрації на Близькому Сході створить багато проблем для Росії й може відвернути від Москви багато лояльних країн так званого Глобального Півдня.

Варто зауважити, що за час попередньої каденції Трамп також сформував доволі конструктивні зв'язки з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Він може використати це для спонукання країни до обмеження торгівельних зв'язків з Росією. Не варто виключати і здатність Дональда Трампа до рішучих дій в питанні введення вторинних санкцій щодо Китаю та компаній інших країн, які допомагають Росії обходити санкції.

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Трамп може стати розчаруванням для Росії

Таким чином, відомі мінуси Трампа – непрогнозованість та імпульсивність – навпаки можуть штовхнути його до кардинальної зміни власної риторики. Він не дозволить собі значних політичних поразок, а здача України – це безсумнівно такий крок, який матиме ще більше значення, ніж вихід американських військ з Афганістану.

Потенційний прихід Трампа створить умови й для іншого опосередкованого аспекту: Європі доведеться демонструвати суб'єктність, інвестувати більше і швидше у власний оборонний сектор в межах протидії російській загрозі.

Прихід Трампа у 2016 році одного разу вже не виправдав російських сподівань, тому є підстави вважати, що він стане розчаруванням для Кремля й у 2024 році, якщо американці оберуть кандидата від республіканців на виборах.