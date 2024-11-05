Для перемовин не важливо, хто стане президентом США

Однак головний аспект цієї теми – як саме Трамп буде тиснути на Київ, що він зможе зробити, якщо його пропозиції будуть неприйнятними для Києва, і чи зменшиться в такому разі американська допомога Україні. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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У всій цій історії є інший, набагато важливіший, аспект, на який звертають увагу американські медіа. Які взагалі у Трампа, якщо він стане президентом США, є інструменти впливу на Владіміра Путіна з метою зупинки війни чи хоча б початку перемовин між Києвом та Москвою?

Американські коментатори роблять єдиний висновок – ніяких таких інструментів у Трампа зараз немає. Принаймні важко з'ясувати, на що розраховує колишній президент США, коли говорить про свою здатність переконати Путіна, і на що розраховують радники Трампа.

Мотиви радників є абсолютно очевидними. Вони не пов'язані з російсько-українською війною, а лише з бажанням опинитися у найближчому оточенні Трампа, якщо його оберуть президентом США. А ось Трамп може діяти відповідно до власної картини світу, яка зазвичай не відповідає реальності в ситуації, коли мовиться про авторитарних правителів.

Спостерігачі доходять висновку: не має значення, хто переможе на виборах у США, з погляду перемовин між Україною та Росією. Путін не піде на ці перемовини. Для нього війна з Україною – це тільки інструмент для послаблення Заходу, а російсько-американські стосунки сьогодні перебувають у такому жахливому стані, що жодних можливостей для їх покращення немає. Ну або ж США мають піти на принизливі поступки Росії, на які Трамп навряд чи погодиться.

Що Медведєв відповів Трампу

Як не дивно, з цими висновками американських спостерігачів збігається і заява іншого колишнього президента, але Росії – Дмітрія Медведєва. Він наголосив, що всі ті розрахунки Трампа на швидке закінчення війни, які він пов'язує зі своїми "особливими стосунками", не відповідають дійсності, тож у Трампа немає можливості закінчити війну. А якщо Трамп насправді цього захоче, то, за словами Медведєва, на нього очікує доля Джона Кеннеді.

Мається на увазі колишній президент США, який був убитий за досі нез'ясованих обставин після масштабної Карибської кризи, яка ледве не призвела до Третьої світової війни з обміном ядерними ударами між США і СРСР.

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Чи усвідомить Трамп зв'язок між Росією і Китаєм

Але знову ж таки – мовиться про такий сценарій закінчення війни, який був би вигідний саме Кремлю та збільшив би вплив у світі Росії та Китаю. Це точно не той сценарій, на який буде готовий піти Трамп. Адже політик впевнений, що Китай – це головна загроза для національної стабільності США.

Багато експертів сподіваються, що Трамп, якщо стане президентом, усвідомить, що будь-які поступки Росії посилюють ще й вплив Китаю. У такому разі він може бути інакше налаштований до питання російсько-української війни та своїх можливих консультацій з Путіним.

Але наразі це лише сподівання, які ніяк не віддзеркалюються у планах Трампа. У мене немає впевненості, що Трамп буде здатний зрозуміти таку складну конструкцію, що явно не вписується в ілюзорну картину світу, у якій перебуває він і його прихильники.

Трамп – лише епізод в історії

Виникає питання: що тоді буде далі? Війна в Україні продовжуватиметься роками саме тому, що нема ніякого політичного рішення цього конфлікту. США, якщо президентом стане Трамп, будуть пробувати зменшити допомогу Україні. Я впевнений у цьому.

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Це зможе призвести до серйозних проблем на фронті. Але перша така велика проблема змінить громадську думку і переконає Трампа таки збільшити допомогу Україні. На жаль, це може відбутися внаслідок відчутної втрати територій України.

Після цього війна знову піде своїм шляхом багаторічного конфлікту. Успіх у цій війні буде залежати від того, яка з країн виснажиться на 24 години раніше за іншу. Тоді на умовах країни, яка простоїть на 24 години довше, закінчиться або заморозиться конфлікт. Ми не знаємо, коли це буде. Це може бути навіть за каденції нового президента США, якого оберуть у 2028 році. З цього моменту ми зможемо говорити про заморожений конфлікт. При тому Росія та Україна будуть перебувати в стані ненависті та ворожості.

Таким є сценарій наступних непростих десятиліть. Який стосунок до них має Трамп? Він буде тільки епізодом у цьому історичному процесі.