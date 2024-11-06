24 Канал со ссылкой на CNN сообщает, что похожим образом Трамп вел себя и во время праймериз Республиканской партии в Айове. Совсем скоро ему позвонят Джо Байден и Камала Харрис, чтобы признать поражение.

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Сейчас Трамп ведет себя так, как и в начале года

Журналисты указывают, что Трамп ценит лояльность и лесть. Поэтому он и его союзники внимательно следят за тем, кто и когда обращается.

Накануне выборов он наслаждался звонками иностранных лидеров, и даже в частных разговорах спросил, почему некоторые лидеры не пытались связаться с ним.

В начале этого года, когда казалось, что бывший президент победит в Айове, Трамп следил за тем, кто из республиканцев поддержал его и когда, что сформировало его способ обращения с конкретными лицами – он сделал то же, когда дело доходит до мировой сцены,

– акцентирует CNN.

Владимир Зеленский в поздравлении сказал Трампу, что надеется на эпоху сильных Соединенных Штатов, и ценит приверженность Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах.

Справка. Кокусы в Айове в январе этого года показали уверенную победу Трампа среди других республиканцев. Он с большим отрывом обошел своих соперников, губернатора Флориды Роса Де Сантиса и политика Никки Хейли.