Несмотря на то, что официально результаты еще не объявлены, Трампа начинают поздравлять с победой. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как поздравляют Дональда Трампа

Владимир Зеленский поздравил Трампа и вспомнил встречу с ним в сентябре. Украина надеется на решительную поддержку президента США и обеих партий.

Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах,

– написал Зеленский.

Сообщение Зеленского в соцсети Х

Первыми Дональда Трампа поздравили с победой президент Сальвадора Наиб Букеле, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Сербии Александар Вучич.

Наиб Букеле поздравил Трампа еще до первых объявлений результатов в американских СМИ.

"Величайший камбэк в политической истории США! Поздравляю президента Дональда Трампа с его огромной победой. Очень нужная победа для мира!" – написал Виктор Орбан.

Позже Трампа поздравили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Поздравляем президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы это делали в течение четырех лет. С вашими убеждениями и с моими. С уважением и амбициями. Для большего мира и процветания,

– заявил Макрон.

"Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает для Америки новое начало и подтверждает преданность великому альянсу между Израилем и Америкой", – отметил Нетаньяху.

47 президента США поздравили премьер Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, президент Грузии Саломе Зурабишвили.