Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки". Сейчас еще все голоса подсчитывают как за кандидатов в президенты, так и за конгрессменов.

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Республиканцы имеют большинство в Сенате

В издании отмечают, что, с вероятной победой двух новых кандидатов, Республиканская партия обеспечивает себе по крайней мере 51 место в Сенате. Это минимальное необходимое большинство для председательства в верхней палате американского парламента.

В то же время предварительные результаты свидетельствуют, что 49 сенатских мест остается демократам.

Журналисты отметили, что сенатское большинство республиканцам обеспечила победа кандидатов в Западной Вирджинии и Огайо. Так, в Западной Вирджинии победил республиканец Джим Джастис.

Кроме того, несколько американских СМИ, прогнозируют, что в Огайо также победит республиканец Берни Морено в соревновании против действующего сенатора-демократа Шеррода Брауна. Также у республиканцев есть шанс закрепить большинство в Сенате, если они победят в Монтане.

На выборах в Палату представителей пока ни одна партия не имеет четкого преимущества.



Республиканцы набрали большинство в Сенате / Инфографика The New York Times

К слову, ранее СМИ писали, что республиканцы досрочно взяли большинство в обеих палатах Конгресса США. Ожидается, что Республиканская партия также получит большинство мест и в Палате представителей.

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