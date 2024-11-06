Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В CNN пишут, что вице-президент Камала Харрис не будет обращаться к сторонникам сегодня вечером. Однако ожидается, что она выступит завтра. Об этом сказал сопредседатель ее кампании, поскольку результаты выборов со всей страны еще продолжают поступать.

Нам еще нужно посчитать голоса. У нас еще есть штаты, которые еще не вызваны,

– сказал Седрик Ричмонд.

Заявление Ричмонда появилось после прогноза CNN о том, что Дональд Трамп победит в двух ключевых штатах на поле битвы: Северной Каролине и Джорджии, пишут в издании.

Он подчеркнул, что кампания будет продолжать борьбу "за то, чтобы каждый голос был учтен, чтобы каждый голос, был высказан". Ричмонд также поблагодарил тех, кто посетил вечер выборов, а также поблагодарил сотрудников кампании и волонтеров за работу от имени Харриса и за "веру в обещания Америки".

В то же время источник CNN сообщил, что команда кандидата в президенты Дональда Трампа перевозит участников с обзорной вечеринки Мар-а-Лаго в конференц-центр.

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Голосование в США закончилось

В США 5 ноября состоялись выборы президента. Сейчас все избирательные участки уже закрылись. Так, сейчас в Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента.

Последним штатом, где могли проголосовать граждане США, стала Аляска. Там избирательные участки закрылись в 01 час (08:00 по киевскому времени).

От Аляски один из кандидатов-победителей может получить 3 голоса избирателей. Кандидатам в президенты необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков, чтобы победить на посту президента.

Заметим, 24 Канал ведет текстовую онлайн-трансляцию и оперативно информирует о ходе выборов президента США. Присоединяйтесь, чтобы первыми узнать, кто возглавит страну – Дональд Трамп или Камала Харрис.