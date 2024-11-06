Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки". Наразі ще всі голоси підраховують як за кандидатів у президенти, так і за конгресменів.

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Республіканці мають більшість у Сенаті

У виданні зазначають, що, з ймовірною перемогою двох нових кандидатів, Республіканська партія забезпечує собі принаймні 51 місце у Сенаті. Це мінімальна необхідна більшість для головування у верхній палаті американського парламенту.

Водночас попередні результати свідчать, що 49 сенатських місць лишається демократам.

Журналісти наголосили, що сенатську більшість республіканцям забезпечила перемога кандидатів у Західній Вірджинії та Огайо. Так, у Західній Вірджинії переміг республіканець Джим Джастіс.

Окрім того, кілька американських ЗМІ, прогнозують, що в Огайо також переможе республіканець Берні Морено у змаганні проти чинного сенатора-демократа Шеррода Брауна. Також у республіканців є шанс закріпити більшість у Сенаті, якщо вони переможуть у Монтані.

На виборах до Палати представників поки жодна партія не має чіткої переваги.



Республіканці набрали більшість у Сенаті / Інфографіка The New York Times

До слова, раніше ЗМІ писали, що республіканці достроково взяли більшість в обох палатах Конгресу США. Очікується, що Республіканська партія також здобуде більшість місць і у Палаті представників.

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