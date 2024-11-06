Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. Наразі також відбувається підрахунок голосів від штатів за Гарріс та Трампа.

До теми NYT прогнозує впевнену перемогу Трампа

Що відомо про можливу перемогу республіканців на виборах

У виданні зазначили, що республіканці достроково здобули перемогу в боротьбі за контроль над Конгресом США. За попереднім прогнозом, очікується, що більшість у Палаті представників отримають республіканці, а у Сенаті, ймовірно, буде рівний розподіл місць.

Зокрема, журналісти наголосили, що партія, яка отримає більшість в обох палатах американського парламенту, матиме більше можливостей для реалізації власного порядку денного, незалежно від того, хто перебуває в Білому домі.

Так, партія-переможниця матиме широкі повноваження ухвалювати закони та впроваджувати партійну програму президента.

Цікаво, що дострокову перемогу Республіканської партії на парламентських виборах почали прогнозувати, коли у раніше демократичній Західній Вірджинії переміг губернатор-республіканець Джим Джастіс.

За прогнозами, республіканці також збережуть контроль над місцем у Сенаті у Флориді.

Варто зазначити, що у день виборів також кандидати як Демократичної, так і Республіканської партій претендують на всі 435 місць у Палаті представників і 34 місця в Сенаті.

За попередніми даними The New York Times, станом на 07:07 за київським часом, республіканці вже мають більшість у виборах в Сенат, здобувши 51 голос з 50 потрібних. Наразі підрахунок остаточних голосів від усіх штатів триває.



Республіканці достроково виграли вибори у Конгрес США / Карта The New York Times

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