Видання The Washington Post повідомило, що 7 листопада Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. Під час розмови республіканець порадив очільнику Кремля не ескалувати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Дивіться також "Путін завжди цього чекав": Бербок зробила гучну заяву про США і Україну

Позитивний сигнал для України

Міністр оборони Британії Джон Гілі прокоментував інформацію у ЗМІ. Він зазначив, що, коли розмова між Путіним і Трампом справдні відбулася, то це можна вважати "дуже хорошим знаком" для України. Міністр вважає, що це ознака того, що адміністрація Трампа підтримуватиме Київ і надалі.

Під час виступу у британському парламенті Гілі висловив сподівання, що Трамп визнає, що допомога Україні – в інтересах США.

Якщо такі країни, як Росія, можуть змінити міжнародні кордони силою, це посилає сигнал, який підриває безпеку всіх націй,

– додав посадовець.

До слова, у Кремлі заперечили, що Трамп телефонував Путіну.