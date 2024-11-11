Издание The Washington Post сообщило, что 7 ноября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Во время разговора республиканец посоветовал главе Кремля не эскалировать войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Положительный сигнал для Украины

Министр обороны Великобритании Джон Гили прокомментировал информацию в СМИ. Он отметил, что, если разговор между Путиным и Трампом действительно состоялся, то это можно считать "очень хорошим знаком" для Украины. Министр считает, что это признак того, что администрация Трампа будет поддерживать Киев и в дальнейшем.

Во время выступления в британском парламенте Гили выразил надежду, что Трамп признает, что помощь Украине – в интересах США.

Если такие страны, как Россия, могут изменить международные границы силой, это посылает сигнал, который подрывает безопасность всех наций,

– добавил чиновник.

К слову, в Кремле отрицали, что Трамп звонил Путину.