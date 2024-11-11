Очільниця МЗС України, яка послідовно виступає за посилення військової допомоги Києву, на конференції в Берліні 11 листопада закликала Шольца до рішучих дій, передає 24 Канал із посиланням на Le Monde.

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"Війна у вирішальній фазі"

Бербок заявила, що російський диктатор довго очікував на перехідний період у США, час, коли відбуватиметься передача влади від однієї адміністрації до іншої. Путін хоче скористатися цим терміном, аби посилити бойові дії в Україні. У такий спосіб Кремль до інавгурації Трампа, який обіцяв завершити війну, намагається зміцнити свою переговорну позицію.

На тлі активізації російського наступу посадовиця попросила Берлін та Європу збільшити допомогу Києву. Вона підкреслила, що "немає часу чекати до весни", союзники мають діяти вже зараз.

Бербок наголосила, що війна Росії проти України вступила у вирішальну фаз. Тому Німеччина має збільшити витрати на оборону України, зокрема для посилення її ППО.

Також міністерка вважає, що встановлена ​​військовим альянсом НАТО ціль у два відсотки ВВП на оборону "більше не є достатньою в поточній ситуації".

До слова, у The Economist раніше зазначали, що Путін спробує скористатися часом, який залишився до заходу Трампа у Білий дім. Кремль намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема ударами по енергетиці, а також замахами на представників влади.