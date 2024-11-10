Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

До теми У Путіна заявили про "позитивні сигнали" у позиції Трампа щодо війни в Україні

Трамп провів розмову з Путіним

Новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним. Виявляється, вона відбулася ще у четвер, 7 листопада, проте відомо про неї стало лише зараз. Це була перша розмова політиків після перемоги Трампа на виборах.

Джерела видання також розповіли деталі телефонної розмови між Трампом та Путіним. Так, під час дзвінка, який новообраний президент США зробив зі свого курорту у Флориді, він порадив російському президенту не ескалувати війну в Україні й нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі.