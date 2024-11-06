Дональд Трамп неодноразово запевняв, що зможе покласти кінець війні в Україні за 24 години, причому він обіцяв це зробити ще до своєї інавгурації. У Кремлі заявили, що план республіканця є нездійсненним, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Реакція Кремля на перемогу Трампа

Так, речник Путіна Дмітрій Пєсков під час пресконференції прокоментував перемогу Трампа. Він заявив, що США є недружньою країною, залученою до війни проти Росії, а тому у Путіна немає намірів вітати Трампа.

Посіпака Кремля уточнив, що наразі відносини Москви і Вашингтона перебувають на нижчій в історії точці. Їх подальша доля, мовляв, залежить від керівництва США.

Окремо Пєсков заявив, що завершити війну за один день, як про те казав Трамп, не вийде. Водночас він наголосив, що Путін, буцімто, готовий до діалогу з американцями, і допустив можливість його телефонної розмови з Трампом.

Також Пєсков пояснив оптимістичну реакцію російських політиків на перемогу Трампа. Це, за його словами, пов'язано з мирними прагненнями республіканця на міжнародній арені.

У Путіна підкреслили, що про здатність Вашингтона вплинути на завершення війни стане зрозуміло вже у січні, коли Трамп офіційно вступить на посаду президента.

До слова, президент Володимир Зеленський долучився до привітань і висловив сподівання, що Трамп сприятиме у встановленні справедливого миру в Україні.