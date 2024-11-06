За його словами, курс США розвернеться на 180 градусів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News. Варто зазначити, що підрахунок голосів виборців досі триває, однак Трамп вже назвав себе 47 президентом США.

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Трамп хоче зупинити всі війни

Під час виступу Дональд Трамп сказав, що це буде час, коли американці повернуть собі контроль у своїй країні.

Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було,

– заявив Трамп.

Республіканець додав, що податки планують зменшити, а нафти в США нібито буде більше, ніж у Саудівської Аравії та Росії. За словами Трампа, його правління стане "справді золотою епохою" в історії США.

"Кожного дня боротимуся за вас. Не заспокоюся, поки Америка не буде сильною для вас і ваших дітей. Це буде золота ера Америки. Надзвичайна перемога, яка дозволить повернути велич Америці. На додаток до перемоги в ключових штатах, ми зараз перемагаємо в Аризоні, Мічигані, Алясці. Це означає, що в нас щонайменше 315 голосі виборників", – йдеться в переможній промові Трампа.

Варто зазначити, що ще перед виборами Дональд Трамп неодноразово обіцяв зупинити війну в Україні за 24 години. Він заявляв, що нібито зробить це до того, як потрапить у Білий дім.

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До слова, Володимир Зеленський також вже привітав Трампа з "вражаючою перемогою" на виборах. Він зазначив, що цінує відданість Трампа підходу "мир через силу" у глобальних справах. За словами Зеленського, саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні.