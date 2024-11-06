По его словам, курс США развернется на 180 градусов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News. Стоит отметить, что подсчет голосов избирателей продолжается, однако Трамп уже назвал себя 47 президентом США.

Читайте также Трамп назвал себя 47 президентом США и выступил с речью

Трамп хочет остановить все войны

Во время выступления Дональд Трамп сказал, что это будет время, когда американцы вернут контроль в своей стране.

Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было,

– заявил Трамп.

Республиканец добавил, что налоги планируют снизить, а нефти в США якобы будет больше, чем в Саудовской Аравии и России. По словам Трампа, его правление станет "поистине золотой эпохой" в истории США.

"Каждый день буду бороться за вас. Не успокоюсь, пока Америка не будет сильной для вас и ваших детей. Это будет золотая эра Америки. Чрезвычайная победа, которая позволит вернуть величие Америке. В дополнение к победе в ключевых штатах, мы сейчас побеждаем в Аризоне, Мичигане, Аляске. Это означает, что у нас по меньшей мере 315 голосов выборщиков", – говорится в победной речи Трампа.

Следует отметить, что еще перед выборами Дональд Трамп неоднократно обещал остановить войну в Украине за 24 часа. Он заявлял, что якобы сделает это до попадания в Белый дом.

Обратите внимание! 24 Канал ведет текстовую онлайн-трансляцию и оперативно информирует читателей о ходе президентских выборов в США.

К слову, Владимир Зеленский также уже поздравил Трампа с "впечатляющей победой" на выборах. Он отметил, что ценит преданность Трампа подходу "мир через силу" по глобальным делам.