Гук имеет не только опыт, а является профессиональным дипломатом. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что вероятный спецпосланник будет очень важным для развязывания войны в Украине.

Смотрите также В The Atlantic назвали главное, что объединяет кандидатов на ключевые должности в США с Трампом

Преимущества вероятного спецпосланника

По словам политолога, Гук является не только опытным политиком, но и профессиональным дипломатом. Это достаточно перспективно, ведь Трамп является бизнесменом, который настроен развязывать войну России против Украины с позиции силы. Будущий президент США разделяет такую позицию Украины, что принудить Россию к миру можно только с помощью силы.

Этот человек (Гук – 24 Канал) – дипломат, понимает дипломатический язык и каноны. Думаю, будет диалог по поддержке со стороны США украинской Формулы мира. Мы в процессе подготовки ко второму Саммиту мира, здесь роль Гука будет чрезвычайно важна,

– подчеркнул Буряченко.

Он пояснил, что хоть "первой скрипкой" будет Трамп в этом процессе, Гук тоже будет касаться, ведь он имеет доверие будущего президента, потому что работал с ним во время предыдущей каденции.

Более того, Гук ранее работал вместе с бывшим госсекретарем США Майком Помпео, который всегда имел очень жесткую позицию в отношении России.

Заметьте! Трамп достаточно быстро выбрал кандидатов на ключевые должности, ведь имеет опыт в политике и знает, кто и где ему будет нужен. Политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский заметил, что Трамп выбирает верных и лояльных кандидатов, чтобы избежать скандалов и обеспечить поддержку своей политике.

Ключевое достижение Гука

Ключевым достижением Гука за время предыдущей каденции Трампа, по мнению политолога, является политика сдерживания Ирана по изготовлению ядерного оружия. Страна этого очень хочет, увеличила обогащение урана за последнее время. Однако все же благодаря этому дипломату Иран пока ядерного оружия не имеет.

Кроме того, Иран всегда, при поставке военной помощи России, говорит о ядерных технологиях. Однако баллистические ракеты от Ирана страной-агрессором, вероятно, сейчас не используются.

Из этого можем сделать вывод, что либо эти ракеты передали, но Россия их не использует, или, все же, выведение этого вопроса в медийное пространство остановило Иран в поставках этих баллистических ракет,

– отметил Буряченко.