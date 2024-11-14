Так, республиканец пообещал "мир через силу". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Рубио в соцсети X, ранее известной как твитер.

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Марко Рубио обещает "мир через силу"

Сенатор отметил, что возглавлять Госдеп США – огромная ответственность. Поэтому для него большая честь, что Трамп оказал доверие.

Также Марко Рубио отметил, что на должности государственного секретаря ежедневно будет работать над реализацией его внешнеполитической повестки дня.

Под руководством президента Трампа мы обеспечим мир через силу и всегда будем ставить интересы американцев и Америки превыше всего,

– подчеркнул кандидат на должность госсекретаря США.

Добавил, что с нетерпением ждет поддержки коллег в Сенате США, чтобы президент имел "свою команду" по вопросам национальной безопасности и внешней политики на месте, когда вступит в должность 20 января.