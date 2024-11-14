Так, республіканець пообіцяв "мир через силу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Рубіо в соцмережі X, раніше відомій як твітер.

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Марко Рубіо обіцяє "мир через силу"

Сенатор зауважив, очолювати Держдеп США – величезна відповідальність. Тож для нього велика честь, що Трамп виявив довіру.

Також Марко Рубіо наголосив, що на посаді державного секретаря щодня працюватиме над реалізацією його зовнішньополітичного порядку денного.

Під керівництвом президента Трампа ми забезпечимо мир через силу і завжди ставитимемо інтереси американців та Америки понад усе,

– підкреслив кандидат на посаду держсекретаря США.

Додав, з нетерпінням чекає на підтримку колег у Сенаті США, аби президент мав "свою команду" з питань національної безпеки та зовнішньої політики на місці, коли вступить на посаду 20 січня.