Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic, которое оценило будущие кадровые решения республиканца, в частности Пита Гегсета, Тулси Габбард и Мэтта Гетца, известны своими неоднозначными взглядами.

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Что объединяет Трампа и его кандидатов на будущие назначения

Как пишет The Atlantic, Трамп во время своей президентской кампании обещал отомстить врагам и свергнуть федеральное правительство, и его выбор в пользу Гегсета, Тулси и Гетца показывает, "как это может выглядеть", поскольку их объединяет не только приверженность к новоизбранному президенту.

По данным издания, их связывает "общее ощущение преследования со стороны департаментов, которые они назначены возглавлять".

Это то, что они разделяют с Трампом и друг с другом. Например, Гегсет, которого рассматривают на должность нового главы Пентагона, был вынужден уйти из армии в 2021 году после того, как его отстранили от службы из-за политических и религиозных взглядов.

У Тулси Габбард, которую могут назначить на должность директора национальной разведки есть "зуб на разведывательное сообщество". Ранее она сообщала, что ее поместили в специальный "список наблюдения США" и это привело к частым дополнительным проверкам в аэропортах.

Гетц, которому предложат должность генпрокурора США, имеет большой опыт с правоохранительными органами, но преимущественно как подозреваемый. Его долгое время подозревали в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и проституции, в частности в отношении несовершеннолетней.

Каждое из этих назначений, если кандидатуры будут утверждены, даст шанс отомстить тем людям, которые, по их мнению, поступили с ними неправильно,

– отмечает издание.

Поэтому, как пишет The Atlantic, в случае их назначения Трамп будет на пути к обещанному возмездию. Если же кто-то не получит должность, новоизбранный президент США "все равно явно дал понять о своих намерениях" пока действующей власти.